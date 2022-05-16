بالصور.. مواصفات وسعر نيسان كيكس 2022 في المملكة

أميرة خالد(صدى):

كشف وكيل شركة نيسان اليابانية بالمملكة ، عن طرح أصغر سيارات اس يو في بتشكيلة العلامة منذ فترة بالسوق المحلى بتحديث فيس ليفت لموديل 2021، كموديل 2022 .

وجاءت السيارة بمحرك سعة 1.6 لتر يولد قوة 122 حصان وعزم أقصى يبلغ 148 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي.

وتتميز بواجهة أمامية جديدة في الفيس ليفت مع شبك أمامي باللون الأسود على شكل حرف V كباقي سيارات نيسان المعتادة، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية الـLED بالكامل.

وتتوفر بأنظمة أمان كثيرة منها :

وسائد هوائية أمامية ، و وسائد هوائية جانبية ، و وسائد هوائية ستائرية ، و حساسات خلفية ، و كاميرا خلفية ، و كاميرا 360 درجة ، و فرامل مانعة للانغلاق ، و توزيع إلكتروني لقوة الفرملة ، و مساعد الصعود والهبوط من التلال .

وتوفرت السيارة بأسعار:

– فئة S بسعر 68,999 ريال

– فئة SV بسعر 79,499 ريال

– فئة SL + NIM بسعر 94,599 ريال