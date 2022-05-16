الغذاء والدواء: توجد اشتراطات معينة لفسح الخضراوات والفواكه

الرياض(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه توجد اشتراطات معينة لفسح الخضراوات والفواكه، وذلك ردًا منها على مقطع الفيديو المنتشر الذي زعم وجود بقايا مبيدات حشرية داخل البطيخ.

وقالت :”أنه لا يتم استيراد الخضراوات والفواكه، إلا إذا كانت مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم 123 GSO.

وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق أنها تعمل على رصد بقايا المبيدات في الأغذية من خلال أخذ عينات من الأسواق، ومطابقتها للحد المسموح به من بقايا المبيدات.