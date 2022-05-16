المدرسة البريطانية الدولية بالرياض توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المدرسة البريطانية الدولية بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم، وذلك وفق الشروط والتفاصيل الآتية :

وأوضحت المدرسة أن المسمى الوظيفي هو :

سكرتير إداري

وأشارت المدرسة إلى أن المهارات والقدرات الوظيفية هي :

1: معرفة تفصيلية بالمنهج الوطني الإنجليزي.

القدرة على تنظيم بيئة تعليمية محفزة وإظهار مهارات التدريس الإبداعية الممتازة.

2: الاستعداد للتعاون مع الزملاء في التحضير للتعلم والتدريس.

التنظيم الجيد لتسجيل وتقييم التقدم.

3: أظهر مهارات تواصل جيدة عند العمل مع التلاميذ وأولياء الأمور والزملاء.

4: المهارات الفعالة في إدارة وتنظيم الوقت الخاص وتوجيه نشر مساعدي التدريس.

5: مهارات جيدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتكون فعالة في عملك.

6: فهم “تقييم استراتيجيات التعلم” واستخدام ذلك لإبلاغ التخطيط المستقبلي.

وأفادت بزيارة الرابط التالي للإطلاع على مزيد من التفاصيل: هنا