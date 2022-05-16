المدرسة البريطانية الدولية بالرياض توفر وظائف إدارية شاغرة
كشفت المدرسة البريطانية الدولية بالرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم، وذلك وفق الشروط والتفاصيل الآتية :
وأوضحت المدرسة أن المسمى الوظيفي هو :
سكرتير إداري
وأشارت المدرسة إلى أن المهارات والقدرات الوظيفية هي :
1: معرفة تفصيلية بالمنهج الوطني الإنجليزي.
القدرة على تنظيم بيئة تعليمية محفزة وإظهار مهارات التدريس الإبداعية الممتازة.
2: الاستعداد للتعاون مع الزملاء في التحضير للتعلم والتدريس.
التنظيم الجيد لتسجيل وتقييم التقدم.
3: أظهر مهارات تواصل جيدة عند العمل مع التلاميذ وأولياء الأمور والزملاء.
4: المهارات الفعالة في إدارة وتنظيم الوقت الخاص وتوجيه نشر مساعدي التدريس.
5: مهارات جيدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتكون فعالة في عملك.
6: فهم “تقييم استراتيجيات التعلم” واستخدام ذلك لإبلاغ التخطيط المستقبلي.
وأفادت بزيارة الرابط التالي للإطلاع على مزيد من التفاصيل: هنا
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