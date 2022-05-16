الاستحمام بعد تناول الطعام يبطئ عملية الهضم وغير مستحسن

أميرة خالد(صدى):

يؤدي الاستحمام بعد تناول الطعام إلى زيادة معدل ضربات القلب، ومن المعروف أنّ الاستحمام بعد تناول الطعام مباشرة غير مستحسن.

فبعد تناول وجبة مشبعة يبدأ الجسم بتوجيه تدفق الدم إلى أعضاء الجهاز الهضمي لإتمام عملية الهضم، فبعد أخذ الوجبة سواء كانت خفيفة أو دسمة فإن الجسم يرتكز على كيفية هضم هذه الوجبة.

ويزيد الإستحمام بالماء البارد الشعور بعدم الراحة، بالإضافة إلى أنه يربك الجسم، وذلك لأن الجسم سيعاني من ارتفاع درجة الحرارة بسبب الماء بدلاً من زيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي .

ويؤدي هذا إلى إبطاء عملية الهضم، مما يُسبب شعوراً بألم في المعدة وتقلصات نتيجة مقاطعة عملية الهضم، لذلك من الأفضل الانتظار من 30 – 45 دقيقة على الأقل بعد أي وجبة قبل الاستحمام تجنباً لإعاقة عملية الهضم.