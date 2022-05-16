بالصور.. الهلال يواصل تدريباته استعدادا لخوض نهائي كأس خادم الحرمين

نواف السالم(صدى):

واصل نادي الهلال تدريباته استعدادا لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الخميس المقبل.

وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي، بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة وفرض المدير الفني رامون دياز مناورة على كامل الملعب.

وطبق دياز عددا من الجمل التكتيكية أثناء المناورة، وتابع المران رئيس الهلال الأستاذ فهد بن سعد بن نافل ، كما شهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب علي آل بليهي.

وواصل الثلاثي ياسر الشهراني وأندري كاريلو وجوستافو كويلار برامجهم العلاجية والتأهيلية.