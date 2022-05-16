شاهد.. بيع قطع غيار غير أصلية في أحد الأسواق
رصد تقرير تلفزيوني، بيع قطع غيار سيارات غير أصلية في الأسواق.
وبدا في الفيديو، شخص يتقمص شخصية زبون وبائع لقطع غيار السيارات، وبدأ الأخير الحوار:”تبي الأصلي ولا؟.. أصلي ولا كوري تبي؟ “، فيما رد الأول، قائلا: “تجاري”.
وقام البائع بإحضار أحد المنتجات، مبينا أنه منتج تجاري، مضيفا : “بضائعنا مشي حالك”، وفق برنامج “الراصد”.
فيديو | عدسة #الراصد تكشف المنتجات "التجارية" في السوق.. وبائع: بضائعنا "مشي حالك" pic.twitter.com/1em9mikE8O
— الراصد (@alraasd) May 16, 2022
اترك تعليقاً