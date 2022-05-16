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 شاهد..  بيع قطع غيار غير أصلية في أحد الأسواق

 شاهد..  بيع قطع غيار غير أصلية في أحد الأسواق
الرياض(صدى):

رصد تقرير تلفزيوني، بيع قطع غيار سيارات غير أصلية في الأسواق.

وبدا في الفيديو، شخص يتقمص شخصية زبون وبائع لقطع غيار السيارات، وبدأ الأخير الحوار:”تبي الأصلي ولا؟.. أصلي ولا كوري تبي؟ “، فيما رد الأول، قائلا: “تجاري”.

وقام البائع بإحضار أحد المنتجات، مبينا أنه منتج تجاري، مضيفا : “بضائعنا مشي حالك”، وفق برنامج “الراصد”.

 


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