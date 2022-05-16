 شاهد..  بيع قطع غيار غير أصلية في أحد الأسواق

الرياض(صدى):

رصد تقرير تلفزيوني، بيع قطع غيار سيارات غير أصلية في الأسواق.

وبدا في الفيديو، شخص يتقمص شخصية زبون وبائع لقطع غيار السيارات، وبدأ الأخير الحوار:”تبي الأصلي ولا؟.. أصلي ولا كوري تبي؟ “، فيما رد الأول، قائلا: “تجاري”.

وقام البائع بإحضار أحد المنتجات، مبينا أنه منتج تجاري، مضيفا : “بضائعنا مشي حالك”، وفق برنامج “الراصد”.