فيديو.. لحظة وصول العاصفة الترابية إلى الرياض

الرياض(صدى):

شهدت أجواء العاصمة الرياض، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عاصفة ترابية محملة بالأتربة والغبار .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن تشهد الرياض عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، وذلك بداية من الساعة 7 صباح اليوم، وحتى 7 مساءً .

ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه جدة أعلى درجة الحرارة في المملكة بـ 49 درجة مئوية، بالتزامن مع بلوغ نسبة الرطوبة إلى 10%، وتواجد العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.