فيديو.. لحظة وصول العاصفة الترابية إلى الرياض
شهدت أجواء العاصمة الرياض، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عاصفة ترابية محملة بالأتربة والغبار .
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن تشهد الرياض عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، وذلك بداية من الساعة 7 صباح اليوم، وحتى 7 مساءً .
ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه جدة أعلى درجة الحرارة في المملكة بـ 49 درجة مئوية، بالتزامن مع بلوغ نسبة الرطوبة إلى 10%، وتواجد العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
فيديو | موجة غبارية كثيفة تؤثر على العاصمة #الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/S2Tg9nS9j5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2022
#غبار_الرياض كثيف الان فجر الثلاثاء ١٦ شوال ١٤٤٣ #الرياض_الان
📷 صالح الحربي pic.twitter.com/5OUFUuaAFY
— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 17, 2022
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