مشروبات تدمر العظام

أميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة مارغريتا كورولوفا خبيرة التغذية الروسية، أن الإفراط بتناول القهوة والحليب والمياه الغازية يمكن أن يضر العظام.

وأوضحت “مارغريتا” أن كثرة الحليب في النظام الغذائي يؤثر سلبًا في العظام؛ لأن المواد الحمضية الموجودة فيه تخرج من الجسم مواد مفيدة.

كما أشارت إلى أن الإفراط بتناول الأطعمة الحمضية من دون موازنتها بأطعمة قلوية يجعل الجسم يشعر بالرغبة في موازنة الحالة، وعندها يأخذ من العظام العناصر القلوية المفيدة مسببا انخفاض متانتها.

وذكرت الكبيرة أن القهوة تؤثر أيضا في عملية امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم وعناصر معدنية أخرى: لذلك ينصح بشرب القهوة قبل أو بعد تناول الطعام بفترة طويلة.

وتطرقت أيضًا للحديث عن خطورة المشروبات الغازية وخاصة المحلاة التي تؤثر سلبا في العظام أيضا حيث يمكن أن تسبب هشاشة العظام لأنها تحتوي على حمض الفوسفوريك.