5 فوائد للعسل الجبلي

أميرة خالد(صدى):

يحتوي العسل الجبيلي على مجموعة من الفيتامينات الهامة والضرورية لصحة ونمو الجسم، بما فيها فيتامين ك، وفيتامين هـ، وفيتامين أ، وكذلك على العديد من الإنزيمات الضرورية للجسم، وتنوعت فوائده الكثيرة ومن أبرزها :

1: يحافظ على طاقة وحيوية ونشاط الجسم، كما يساعد على تنظيم ضغط الدم ويزيد من معدل الهيموجلوبين في الدم.

2: يساعد على علاج كافة المشكلات المتعلّقة بالجهاز العصبي بما فيها الأرق والعصبيّة واضطرابات النوم المختلفة

3: كما أنه يساعد أيضًا على نمو الأسنان ويحافظ على صحة اللثة، ويعتبر من أقوى المطهّرات والمعقّمات المستخدمة لصحّة الفم.

4: يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة وذلك بفضل احتوائه على مجموعة مميزة من الأحماض الدهنية التي تساعد على إيقاف الخلايا النشطة متعددة الانقسام، المتسببة في أمراض السرطان .

5: يستخدم لزيادة الوزن بشكل طبيعي وخاصة للأطفال، كما يعتبر علاجاً لأمراض الأطفال المختلفة بما فيها الإسهال المعدي.