أوروبا تفشل في التوصل لاتفاق بشأن حظر النفط الروسي

وكالات(صدى):

لم يتمكن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بشأن حزمة سادسة من العقوبات على روسيا بما في ذلك الحظر النفطي.

ومن جانبه، أعلن جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنه لم يتم التوصل إلى إجماع بشأن هذه القضية.

وأشار “بوريل” إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل فرض العقوبات على روسيا؛ وذلك لجعل ثمن عمليتها العسكرية في أوكرانيا لا يطاق بالنسبة للكرملين.

ومن المقرر أن تُحال القضية إلى لجنة المندوبين الدائمين لحكومات الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي (كوريبر).