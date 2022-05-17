بالفيديو.. مختص يوضح آلية تقييم الطالب في مسارات الثانوية العامة

الرياض(صدى):

قال المستشار التعليمي والتربوي، محمد العامري، أن مسارات الثانوية العامة خلال العام الحالي ليست فقط مجرد مسار وإنما اختيار مهنة.

ولفت إلى أن ليس كل المدارس مؤهلة لكي يتوافر فيها هذه المسارات، مضيفا أن تأهيلها سيتم بالتدريج، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأكد أن توفير هذه المسارات في كل المدارس يتطلب دليل إرشادي وتدريب للمشرفين وتوعية للمجتمع لذا سيتم توسيع هذه المسارت وتوفيرها في الوزارة بأسلوب متدرج.

وأشار إلى أن السنة الأولى من المسارات ستكون سنة شاملة، وسيتم تقييم الطالب في الفصل الدراسي الثالث بناء على درجة نجاحه في السنة الدراسية بالكامل، ومعدل نسبة الطالب في مواد التخصص، واختبار التفضيل لقياس ميوله المهنية.