خطوات لزيادة التركيز وتعزيز الإنتاجية

أميرة خالد(صدى):

أشار تقرير حديث إلى 7 أمور تعمل على زيادة التركيز وتعزيز الإنتاجية، مبيناً أن هناك مشكلات تتسبب في قلة التركيز خلال العمل وبينها الأفكار والمشاعر الغامرة والاختلافات الدماغية.

وأوضح أن الحلول تتضمن الحرص على المزيد من النوم من أجل زيادة الانتباه، وكذلك العناية بالاحتياجات الأساسية والتي تشمل تناول وجبات غنية بالعناصر الغذائية، وتناول المكملات الغذائية كونها تساعد في منح النشاطات الحيوية الداعمة للدماغ.

ونوه عن ضرورة ممارسة النشاط البدني، لافتاً إلى أن أي نوع من الحركة البدنية بمثابة استراحة للعقل، بالإضافة إلى ممارسة تمرينات التأمل للمساعدة في التركيز، إضافة إلى ضرورة إغلاق الهاتف لمنع التشتت أثناء العمل، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى تقنية بومودورو التي تقسم فترات العمل إلى مقاطع مدة كل منها 30 دقيقة.