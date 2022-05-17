بالفيديو.. متضرر من العملة الرقمية: تداولت بـ 50 ألف دولار فأصبحوا 15 دولار في أسبوع

وكالات(صدى):

تحدث أحد المتداولين بالعملة الرقمية، تركي بندر، عن مخاطر التداول بهذه العملة مشيرا إلى أنه تداول بـ 50 ألف دولار ولكن في أسبوع واحد أصبحوا بقيمة 15 دولار.

ولفت إلى أنه عندما بدأ في التداول بدأ بعملات بسيطة، فوجد أنه حقق أرباح كبيرة في فترة بسيطة، ما شجعه إلى الدخول بمبالغ كثيرة لكن الأمر تغير وهبطت قيمة العملات بشكل كبير، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن الإعلانات في مواقع التواصل هي ما تجعل الفرد ينخدع وينجرف وراء المكاسب السريعة، فيما دعا خبير بالتجارة الالكترونية، أحمد سليمان، إلى الحذر من طرق النصب في مجال تداول العملات الرقمية.

وأشار إلى أنه يجب على الفرد أن يكون لديه معرفة وفهم أكبر بالعملات الرقمية قبل الإقدام على التداول بها، لضمان تحقيق أرباح كبيرة دون الوقوع في شباك المحتالين.

من تجربته الشخصية.. (خبير بالعملات الرقمية) يكشف أشهر طرق النصب في مجال تداول العملات الرقمية #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nMH21ReOCH — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 17, 2022