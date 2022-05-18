عملة ورقية فلسطينية نادرة تباع بـ 170 ألف دولار

القدس المحتلة(صدى):

عثر رجل بريطاني على عملة ورقية من فئة 100 جنيه فلسطيني في أحد المتاجر الخيرية ، والتي لفتت انتباهه لغرابتها، إذ أصيب بالدهشة بعدما علم أنها تباع بضعف قيمتها بـ1400 مرة.

وتعد هذه العملة الورقية النادرة من ضمن أقل من عشر أوراق من القيمة ذاتها المعروف وجودها، وكانت تصدر للضباط من أصحاب المراكز الرفيعة وقت الانتداب البريطاني لفلسطين عام 1927، والتي تم بيعها مقابل 140 ألف جنيه إسترليني (حوالي 175 ألف دولار أمريكي).

وقرر البريطاني بعدما عثر على العملة الورقية؛ التواصل مع أحد دور المزادات، حيث قيم الخبراء قيمة العملة الورقية بأنها تساوي 30 ألف جنيه إسترليني، إلا أنه تم بيعها مقابل 140 ألف جنيه إسترليني حين عرضها دار مزاد “سبينك في لندن.