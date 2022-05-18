الرئيس الصومالي الجديد يشيد بعودة الوجود العسكري الأمريكي إلى بلاده

مدغشقر(صدى):

وجه الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن على قراره إعادة الوجود العسكري الأمريكي إلى الصومال.

وقالت الرئاسة الصومالية في بيان لها: لطالما كانت الولايات المتحدة شريكا موثوقا به في سعينا لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وكان مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية أعلن أن بايدن وافق على طلب من وزارة الدفاع بإعادة تمركز قوات أمريكية في شرق إفريقيا، لإعادة تأسيس وجود عسكري صغير مستمر في الصومال.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمر في ديسمبر 2020 وقبيل انتهاء ولايته، بسحب القوات الأمريكية من الصومال، وأذن لها فقط بإنجاز مهام بالتناوب.