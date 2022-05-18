الموارد البشرية تتفاعل مع شكوى بشأن حرمان عاملات من الجلوس مدة الدوام

الرياض(صدى):

ردت وزارة الموارد البشرية على شكوى “مواطن” بشأن قيام مدريرين أجانب في أحد مولات الرياض بحرمان العاملات المواطنات من الجلوس طوال فترة الدوام عن طريق منع الكراسي.

وكتب “المواطن” في شكوته عبر “تويتر”: “نداء عاجل لمن يهمه الامر مدربون أجانب في أحد مولات الرياض يمنع الكراسي لتبقى العاملة السعودية تعاني من الوقوف الطويل عند الباب سواء كان هناك زبائن أو لا أتعلمون المدة كم؟، من الساعه ٢ الظهر إلى ١١ بالليل؟بينما الأجنبي مريح ويسمح له بالجلوس”.

وتفاعلت الوزارة مع شكوى المواطن وردت قائلة: “تمت مباشرة الحالة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية و إلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين”.