  • الأربعاء 18 مايو

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شركة باب رزق جميل توفر وظائف شاغرة

شركة باب رزق جميل توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة باب رزق جميل عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن توفر وظائف أمنية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى ، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :
مراقب أمن

وأفات الشركة بأن مهارات الوظيفة هي :
– حماية ممتلكات الموقع
– توفير الامن ارتداء الزي الموحد لحراس الأمن منع وقوع أي نشاط غير قانوني
– اتباع التعليمات المبلغه له اللباقه

وأكدت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الالكتروني مُشيرة إلى زيارة الرابط التالي للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر : هنا

 


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