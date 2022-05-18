شركة باب رزق جميل توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة باب رزق جميل عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن توفر وظائف أمنية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى ، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :

مراقب أمن

وأفات الشركة بأن مهارات الوظيفة هي :

– حماية ممتلكات الموقع

– توفير الامن ارتداء الزي الموحد لحراس الأمن منع وقوع أي نشاط غير قانوني

– اتباع التعليمات المبلغه له اللباقه

وأكدت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الالكتروني مُشيرة إلى زيارة الرابط التالي للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر : هنا