شركة باب رزق جميل توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة باب رزق جميل عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، عن توفر وظائف أمنية شاغرة لحملة الثانوية فأعلى ، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :
مراقب أمن
وأفات الشركة بأن مهارات الوظيفة هي :
– حماية ممتلكات الموقع
– توفير الامن ارتداء الزي الموحد لحراس الأمن منع وقوع أي نشاط غير قانوني
– اتباع التعليمات المبلغه له اللباقه
وأكدت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الالكتروني مُشيرة إلى زيارة الرابط التالي للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر : هنا
اترك تعليقاً