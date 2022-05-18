شاهد.. ردة فعل عائلة فتى الزرقاء بعد الحكم بالحبس 20 عامًا على والده

عمّان(صدى):

وثِق مقطع فيديو حالة الانهيار الشديدة لعائلة الفتى صالح حمدان، المعروف باسم ” فتى الزرقاء”، بعدما أصدرت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن حكماً يقضي بالحبس 20 عاما لوالد صالح بتهمة القتل العمد.

وأظهر الفيديو الذي نشرة” حمدان ” على صفحته الشخصية بفيسبوك، محاولاته لتهدئة والدته المنهارة بعد صدور الحكم، ومن ثم يفقد هو الآخر قدرته على التحمل ويدخل معها في نوبة من البكاء .

وكانت جريمة الاعتداء على فتى الزرقاء قد وقعت في تشرين الأول 2020، وأثارت موجة غضب كبيرة في الأردن، حيث انتقم مجموعة من الأشخاص لمقتل قريبهم على يد والد صالح.

والجدير بالذكر أن محكمة أمن الدولة قضت في 17 مارس الماضي، بإعدام 6 من بين 17 متهما في الحادثة المعروفة بقضية “فتى الزرقاء”.