الغذاء والدواء الأمريكية تسمح بتلقي جرعات فايزر للأطفال

واشنطن(صدى):

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتلقي جرعات تعزيزية من لقاح فايزر بيونتيك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا، ويعتبر هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحماية المتضائلة.

وأخذ أكثر من ثمانية ملايين طفل من أصل 28 مليون طفل في هذه الفئة العمرية في الولايات المتحدة، جرعتي لقاح، وسيصبحوا مؤهلين الآن للحصول على الجرعة الإضافية بعد خمسة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.

ومن المقرر أن توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالجرعة المعززة، بعد اجتماع لجنة استشارية من خبراء خارجيين لمناقشتها، غدًا الخميس.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء بسلامة الجرعة التي تم تقييمها لدى نحو 400 طفل.، حيث كانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي: (الألم، والاحمرار، والتورم في موقع الحقن)؛ فضلًا عن التعب، والصداع، وآلام العضلات أو المفاصل، والقشعريرة، والحمى.

وكانت دراسة أمريكية قد أكدت أن جرعتين من فايزر، قلّلتا من خطر الإصابة بعدوى أوميكرون بنسبة 31% بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا.