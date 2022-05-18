مهاجم الهلال: لا يوجد في كرة القدم فريق صغير وكبير ويجب احترام الخصم

ماجد محمد(صدى):

تحدث مهاجم الهلال أوديون إيغالو، عن مواجهة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامتها غداً الخميس على ملعب الملك عبدالله بجدة “الجوهرة المشعة”.

وقال أوديون إيغالو خلال المؤتمر الصحفي للهلال:”في كرة القدم لا يوجد فريق صغير وكبير، يجب أن نحترم أي خصم”، موضحا:” المباراة 90 دقيقة وطموحنا وهدفنا هو تحقيق الانتصار بعيداً عن أي اعتبارات أخرى”.

وأشار:”مباراة الغد مختلفة عن مباراتنا السابقة أمام الفيحاء التي خسرناها في الدوري، والتي لم نكن سيئين بها ولكن كان ينقصنا التركيز أمام المرمى والتوفيق للتسجيل”.

وتابع:”جميعنا كلاعبين لدينا رغبة وإصرار لتحقيق الفوز وتتويج جهودنا بهذه البطولة”.