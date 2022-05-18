مصنع مياه وطني يعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة مصنع مياه وطني عن توفر وظائف شاغرة لكلا الجنسين بمجال المبيعات بجازان.
وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مناديب مبيعات، وفقاً للشروط التالية :
1- شهادة مُعترف بها.
2- خبرة في تسويق المنتجات الغذائية.
3- معرفة جيدة بأساليب البيع الحديثة.
4- رخصة قيادة وسيارة خاصة.
5- إجادة استخدام الحاسب.
6- خبرة لا تقل عن سنة.
7- اكتشاف الفرص الجديدة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب، لافتة إلى أن التقديم من خلال البريد الإلكتروني هنا
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