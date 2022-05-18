مصنع مياه وطني يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مصنع مياه وطني عن توفر وظائف شاغرة لكلا الجنسين بمجال المبيعات بجازان.

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مناديب مبيعات، وفقاً للشروط التالية :

1- شهادة مُعترف بها.

2- خبرة في تسويق المنتجات الغذائية.

3- معرفة جيدة بأساليب البيع الحديثة.

4- رخصة قيادة وسيارة خاصة.

5- إجادة استخدام الحاسب.

6- خبرة لا تقل عن سنة.

7- اكتشاف الفرص الجديدة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم وحتى اكتمال العدد المطلوب، لافتة إلى أن التقديم من خلال البريد الإلكتروني هنا