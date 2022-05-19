مرور جدة ينهي استعداداته لنهائي كأس الملك

جدة(صدى):

أعلن مرور محافظة جدة، مساء الأربعاء، استعداده لمباراة نهائي النسخة الجارية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكثّف مرور محافظة جدة الدوريات المرورية على طريق الحرمين وطريق المدينة المنورة وطريق الأمير سلطان وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير ماجد، لضمان انسيابية الحركة للجماهير القادمين إلى المدينة الرياضية وسرعة وصولهم.

وأكد على ضرورة الالتزام بأنظمة السير والسرعات المحددة للطرق والحضور المبكر تفاديًا للازدحام أمام بوابات المدينة الرياضية.

وأشار إلى أن الخطة المرورية تشمل أيضًا متابعة خروج الجماهير بعد المباراة ومراسم التتويج بالتركيز على المحاور كافة، والطرق المحيطة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إضافة إلى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الأندلس ومنطقتي الكورنيش وأبحر الشمالية.