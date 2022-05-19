شركة الفوزان القابضة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الفوزان القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف (حراسات أمنية) و (مالية) بمدينة الخبر.

وأوضحت الشركة أن المسمىات الوظيفية هي :

1- حارس أمن

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الحراسات الأمنية.

– مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.

2- أخصائي ضريبة القيمة المضافة والضرائب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

وأفادت الشركة بأن طريقة التقديم تكون من خلال الروابط التالية:

1- حارس أمن.

2- أخصائي ضريبة القيمة المضافة والضرائب.