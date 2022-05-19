شركة الفوزان القابضة توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة الفوزان القابضة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف (حراسات أمنية) و (مالية) بمدينة الخبر.
وأوضحت الشركة أن المسمىات الوظيفية هي :
1- حارس أمن
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الحراسات الأمنية.
– مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.
2- أخصائي ضريبة القيمة المضافة والضرائب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
وأفادت الشركة بأن طريقة التقديم تكون من خلال الروابط التالية:
اترك تعليقاً