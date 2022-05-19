استشاري عظام: لدينا نقص شديد في فيتامين د ( فيديو )

علي القحطاني(صدى):

أكد استشاري جراحة العظام الدكتور زكي الحفظي أن المجتمع لديه نقص شديد في «فيتامين د»، لافتًا إلى أن المصادر الطبيعية غير كافية له.

وأوضح ” الحفظي ” خلال مداخلة على برنامج ” الراصد ” أن كل الدراسات تؤكد أن هناك نقصًا شديدًا لفيتامين د بالمملكة رغم وجود أشعة الشمس الدائمة .

وأفاد” الحفظي” بأن هناك عوامل كثيرة تؤثر على نقص الفيتامين منها الملابس واختلاف الفصول كالصيف والشتاء وارتفاع نسب التلوث البيئي، لافتًا على ضرورة تناول مكملات غذائية ودوائية لفيتامين د للحفاظ على التوازن.