استشاري عظام: لدينا نقص شديد في فيتامين د ( فيديو )
أكد استشاري جراحة العظام الدكتور زكي الحفظي أن المجتمع لديه نقص شديد في «فيتامين د»، لافتًا إلى أن المصادر الطبيعية غير كافية له.
وأوضح ” الحفظي ” خلال مداخلة على برنامج ” الراصد ” أن كل الدراسات تؤكد أن هناك نقصًا شديدًا لفيتامين د بالمملكة رغم وجود أشعة الشمس الدائمة .
وأفاد” الحفظي” بأن هناك عوامل كثيرة تؤثر على نقص الفيتامين منها الملابس واختلاف الفصول كالصيف والشتاء وارتفاع نسب التلوث البيئي، لافتًا على ضرورة تناول مكملات غذائية ودوائية لفيتامين د للحفاظ على التوازن.
فيديو | استشاري جراحة العظام د. زكي الحفظي: لدينا نقص شديد في "فيتامين د" في المجتمع السعودي.. والمصادر الطبيعية غير كافية #الراصد pic.twitter.com/wIiqBNuhdT
— الراصد (@alraasd) May 18, 2022
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