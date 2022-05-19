بالفيديو.. جورج بوش يصف غزو العراق بالخطأ الوحشي

واشنطن(صدى):

وصف الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش غزو العراق بالخطأ بأنه “وحشي” و “غير مبرّر” قبل أن يصحّح كلامه ليقول إنه كان يقصد الإشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا، ملقياً باللوم في هذا الخطأ على عمره الذي يبلغ 75 عاماً.

وأوضح بوش هذه التصريحات في كلمته خلال حفل في دالاس، عندما كان ينتقد النظام السياسي الروسي.

وأفاد بوش بأن النتيجة هي غياب الضوابط والتوازنات في روسيا، وقرار رجل واحد أحدث غزو وحشي غير مبرّر بالمرة للعراق”، قبل أن يصحّح كلامه ويهز رأسه لافتًا أنه يقصد لأوكرانيا.