بالفيديو .. ” استشاري” يوضح أسباب حموضة المعدة

أميرة خالد(صدى):

تحدث استشاري الجهاز الهضمي، الدكتور شاكر بكاري، عن مسببات حموضة المعدة، والتي من أسبابها: البهارات والمأكولات التي تحتوي على كميات كثيرة من الزيوت، بالإضافة إلى المقليات والعصائر الحمضية .

وقال شاكر بكاري خلال مداخلة على برنامج” صباح السعودية “:” أن التدخين بأنواعة من الممكن أن يسبب حموضة المعدة، وكذلك الإكثار من القهوة والنعناع”، مؤكدًا أن النوم مباشرة بعد تناول الطعام يعد مشكلة كبيرة.

وأضاف بكاري :” أن علاج الحموضة هو ترك تلك العادات السيئة واجتنابها، بالإضافة إلى بعض الأدوية الصحية “، لافتًا أن السمنة من الممكن أن تسبب الحموضة.

ونصح المرضى بأن يتبعوا حمية غذائية بالإضافة إلى؛ ممارسة الرياضة، وعدم النوم مباشرة بعد تناول الوجبة الغذائية