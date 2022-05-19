بالفيديو .. ” استشاري” يوضح أسباب حموضة المعدة
تحدث استشاري الجهاز الهضمي، الدكتور شاكر بكاري، عن مسببات حموضة المعدة، والتي من أسبابها: البهارات والمأكولات التي تحتوي على كميات كثيرة من الزيوت، بالإضافة إلى المقليات والعصائر الحمضية .
وقال شاكر بكاري خلال مداخلة على برنامج” صباح السعودية “:” أن التدخين بأنواعة من الممكن أن يسبب حموضة المعدة، وكذلك الإكثار من القهوة والنعناع”، مؤكدًا أن النوم مباشرة بعد تناول الطعام يعد مشكلة كبيرة.
وأضاف بكاري :” أن علاج الحموضة هو ترك تلك العادات السيئة واجتنابها، بالإضافة إلى بعض الأدوية الصحية “، لافتًا أن السمنة من الممكن أن تسبب الحموضة.
ونصح المرضى بأن يتبعوا حمية غذائية بالإضافة إلى؛ ممارسة الرياضة، وعدم النوم مباشرة بعد تناول الوجبة الغذائية
#صباح_السعودية | أسباب حموضة المعدة يوضحها د. شاكر بكاري – استشاري جهاز هضمي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/M1JkP8Lcv1
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 19, 2022
#صباح_السعودية | نصائح ذهبيّة يقدمها د. شاكر بكاري للتخلص من حموضة المعدة. #قناة_السعودية. pic.twitter.com/IoJ4UC1fT6
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 19, 2022
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