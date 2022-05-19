تطبيق غرامة 500 ريال لعدم ارتداء سائق الأجرة الزي الموحد بدءًا من 12 يوليو

الرياض(صدى):

يبدأ تطبيق فرض غرامة قدرها 500 ريال على المخالفين، لقرار ارتداء سائق السيارة الأجرة الزي الموحد، في 12 يوليو المقبل ، وذلك وفقًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة .

وتوجه اللائحة بإلزام شركات الأجرة، توفير زي موحد للسائقين، معتَمد من قِبَل الهيئة العامة للنقل، يتم ارتداؤه أثناء تأدية العمل، مع التشديد على السائق الالتزام بالآداب والاحترام وحسن التعامل مع الركاب.

وشملت المخالفات التي نصت عليها اللائحة، أنه في حال عدم التقيد بسياسة أجور النقل المعتمدة؛ سيتم فرض غرامة قيمتها 3000 ريال.

وأوضحت اللائحة الشروط اللازمة على سائقي الأجرة وهي :

– أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ـ اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.

ـ أن يكون حاصلاً على شهادة خلوّ من السوابق.

ـ أن يكون حاصلاً على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة.