رجل يذبح ابنته بسبب انتشار صور فاضحة لها

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على ذبح ابنته بإحدى القرى المصرية؛ وذلك بعد انتشار صور بملابس فاضحة على أجهزة الموبايل بين أهالي القرية.

وسدد “الأب” لأبنته المتزوجة عدة طعنات نافذة في الرقبة؛ مما أدى إلى وفاتها في الحال، ثم سلم نفسه إلى مركز الشرطة عقب ارتكابه الواقعة.

وقال “الأب” في اعترافات أن ابنته متزوجة وزوجها يعمل خارج مصر وانتشرت في القرية صور لابنته على أجهزة الموبايل بين أبناء القرية بملابس غير لائقة.

وذكر الجاني أنه عندما علم ذلك استدعاها إلى منزله مستغلا وجود زوجته في منزل والدته لزيارتها، وقام بطعنها عدت طعنات نافذة مما أدى إلى وفاتها.