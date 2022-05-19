بالفيديو.. مشجع اتحادي يتمنى فوز الهلال على الفيحاء في كأس الملك

طلال الغامدي(صدى):

عبر مشجع لنادي الاتحاد عن تمنياته بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المباراة التي سيخوضها اليوم أمام الفيحاء في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال إن نجله يشجع نادي الهلال لذلك فأن يتمنى أن يفوز الهلال، مضيفا أن كلا الفريقين يعتبران فائزين لكونهما سيلعبان بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

يذكر أن الهلال سيواجه الفيحاء في الساعة 9:30 مساءً، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.