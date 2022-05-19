  • الخميس 19 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. شاهد.. قانوني: السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة الاحتيال المالي 

شاهد.. قانوني: السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة الاحتيال المالي 

شاهد.. قانوني: السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة الاحتيال المالي 
عادل الحربي(صدى):

كشف المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، عن عقوبة الاحتيال المالي وتحديدا في بيع التذاكر في السوق السوداء.

وقال محمد الوهيبي: نظام مكافحة الاحتيال المالي عقوباته قاسية جدا وقد يصل للسجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال بسبب الكذب أو الخداع أو الإيهام وهذا ما يحدث في الاحتيال في بيع التذاكر”.

وأوضح أن أسباب التلاعب والغش فيها بسبب غياب الوعي لدى الجمهور، لافتا:”المفرط أولى بالخسارة”.

وتابع:”والأشخاص المحتال عليهم داخل المملكة يمكنهم اللجوء للقضاء الداخلي لكن في حال حدوث الاحتيال خارج البلاد فعليك مقاضاة المحتال بنظام الدولة المقيم بها ومكان واقعة الاحتيال”


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.