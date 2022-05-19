شاهد.. قانوني: السجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة الاحتيال المالي 

عادل الحربي(صدى):

كشف المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، عن عقوبة الاحتيال المالي وتحديدا في بيع التذاكر في السوق السوداء.

وقال محمد الوهيبي: نظام مكافحة الاحتيال المالي عقوباته قاسية جدا وقد يصل للسجن 7 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال بسبب الكذب أو الخداع أو الإيهام وهذا ما يحدث في الاحتيال في بيع التذاكر”.

وأوضح أن أسباب التلاعب والغش فيها بسبب غياب الوعي لدى الجمهور، لافتا:”المفرط أولى بالخسارة”.

وتابع:”والأشخاص المحتال عليهم داخل المملكة يمكنهم اللجوء للقضاء الداخلي لكن في حال حدوث الاحتيال خارج البلاد فعليك مقاضاة المحتال بنظام الدولة المقيم بها ومكان واقعة الاحتيال”

المستشار قانوني والمحكم قضائي محمد الوهيبي يتناول طرق بيع التذاكر في السوق السوداء وأشكال هذا البيع وأسباب التلاعب والغش فيها بسبب غياب الوعي لدى الجمهور @loweyrm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/N4ftLTlLTu — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 19, 2022