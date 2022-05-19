آخر تطورات الوضع الصحي للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

القاهرة(صدى):

كشف الدكتور أحمد أبو زهرة نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، عن آخر تطورات الوضع الصحي لوالده.

وقال أحمد أبو زهرة، إن والده يعاني من التهاب رئوي ويخضع للعلاج والمتابعة الصحية بالعناية المركزة، وفق العربية.

وأوضح أنه يفقد الوعي في بعض الأحيان ويستعيده في أحيان أخرى، مبينا أنه يخضع لرعاية متكاملة في المستشفى الذي يعالج به.

يذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة يتواجد في المستشفى بسبب أزمة صحية تعرض لها قبل شهرين، حينما أصيب بفيروس كورونا المستجد الذي شفي منه.