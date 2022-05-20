بدائل تساعد في الإقلاع عن شرب القهوة

أميرة خالد(صدى):

كشفت الدكتورة آنا ميليخينا أخصائية التغذية الروسية، أن وجبة الفطور الساخنة والحفاظ على التوازن المائي يساعدان في الإقلاع عن شرب القهوة.

وأوضحت “آنا” أن اليقظة بعد شرب القهوة هي عادة مكتسبة مع مرور الوقت أي ليست مرتبطة دائما بتأثير الكافيين.

وذكرت أنه يمكن أن تكون التمارين الرياضية بعد الاستيقاظ صباحا بديلاً عن فنجان القهوة، حيث تزيد الرياضة من ضربات القلب، ما يؤدي إلى الشعور بالنشاط والقوة.

كما يمكن اللجوء لطريقة الاستحمام المتباين عن طريق تدريب الجهاز العصبي السمبثاوي والباراسمبثاوي، حيث أن تناوب الماء الساخن والبارد يزيل النعاس ويعطي الشعور بالبهجة.

وأشارت أخصائية التغذية الروسية أنه يجب أن تكون وجبة الفطور من البروتينات “البيض، والجبنة وجبن القريشة واللحم والسمك والبقوليات”، وكربوهيدرات معقدة والفواكه أو الخضروات كمصدر للألياف الغذائية.