بوجبا يتغزل بيوفنتوس ويثير جدل كبير حول عودته للفريق

وكالات(صدى):

أثار الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، حالة من الجدل بسبب مغازلته لفريق يوفنتوس، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك بوجبا، مقطع فيديو له على شبكة “إنستغرام” أثناء التدرب بالكرة، وأظهره الفيديو مرتدياً زي يتميز باللونين الأسود والأبيض.

وبيّنت هذه الألوان المميزة ليوفنتوس، أنباء عودة اللاعب الفرنسي إلى أليانز ستاديوم في الموسم المقبل عبر صفقة مجانية.

وتعد هذه التغريدة، الخامسة على التوالي لبوجبا على إنستغرام، والتي يظهر خلالها باللونين الأبيض والأسود، بحسب موقع “فوتبول إيطاليا”

والجدير بالذكر أن وكيل اللاعب الفرنسي بول بوجبا، التقى مع فريق يوفنتوس، الثلاثاء الماضي، وأوضحت بعض التقارير أن بوجبا يحظى أيضاً باهتمام باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هذا الموسم.