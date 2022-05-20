توكلنا: تعديل حالة الوضع الصحي في التطبيق يتم من خلال 3 جهات

الرياض(صدى):

أوضح تطبيق “توكلنا” أن تعديل حالة الوضع الصحي في التطبيق يتم من خلال 3 جهات، سواء للمحصنين وغيرهم والمستثنين والقادمين من الخارج.

وأكد التطبيق أن تعديل حالة الوضع الصحي في التطبيق “محصن، مصاب، مخالط، لم تثبت إصابته، غير محصن، غير مكتمل التحصين، مستثنى، لأسباب طبية” يكون من قبل وزارة الصحة.

أما فيما يتعلق بتعديل الحالة «مستثنى – زائر خليجي»، و«مستثنى – زائر بتأشيرة حكومية» يكون من قبل «توكلنا» ، بينما يتم تعديل الحالة «زائر مؤمّن، زائر غير مؤمّن» يكون من قبل مجلس الضمان الصحي.