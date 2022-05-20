بالفيديو.. سعوديون يجنون 350 ألف ريال يوميا ببيع ثمرة الحبحب في القصيم
يبدأ المزراعون في منطقة القصيم بقطف انتاجهم اليومي من البطيخ وما يعرف بثمرة الحبجب والذي يصل إنتاج إلى 50 طنًا يوميًا.
ومن جانبه، قال “مزارع”: “ننتج بشكل يومي ما يقارب 50 طن للمزرعة الواحدة حيث تتوجه السيارات المحملة بالبطيخ لشتى مناطق المملكة حيث يصل حجم المبيعات اليومية إلى 350 ألف ريال”.
وتمد أكثر من 500 مزرعة بالقصيم السوق المحلي بمحصولها من البطيخ الأحمر إضافة إلى ما يرد من مراكز البيع من مختلف مناطق المملكة، بحسب قناة “الإخبارية”.
فيديو | سعوديون يجنون 350 ألف ريال يوميا ببيع ثمرة "الحبحب" في #القصيم#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/rCf12m5vqK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 20, 2022
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