بالفيديو.. سعوديون يجنون 350 ألف ريال يوميا ببيع ثمرة الحبحب في ‎القصيم

الرياض(صدى):

يبدأ المزراعون في منطقة القصيم بقطف انتاجهم اليومي من البطيخ وما يعرف بثمرة الحبجب والذي يصل إنتاج إلى 50 طنًا يوميًا.

ومن جانبه، قال “مزارع”: “ننتج بشكل يومي ما يقارب 50 طن للمزرعة الواحدة حيث تتوجه السيارات المحملة بالبطيخ لشتى مناطق المملكة حيث يصل حجم المبيعات اليومية إلى 350 ألف ريال”.

وتمد أكثر من 500 مزرعة بالقصيم السوق المحلي بمحصولها من البطيخ الأحمر إضافة إلى ما يرد من مراكز البيع من مختلف مناطق المملكة، بحسب قناة “الإخبارية”.