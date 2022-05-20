“التعليم” تؤكد استمرار العمل بتنظيم الإجازات المطولة في العام الدراسي القادم

الرياض(صدى):

أكدت وزارة التعليم في التقويم الدراسي لعام 1444هـ استمرار العمل بتنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية الذي تم اعتماده من قبل في العام الدراسي الجديد.

وأوضحت أنها ستطبق تنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، فيما يخصالإجازات المدرسية المطولة وإجازات نهاية الفصول الثلاثة.

يذكر أن تنظيم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، قسم شاغلي الوظائف التعليمية إلى 5 فئات، وهم الوزارة، ومديرو مكاتب التعليم ومساعدوهم وشاغلو الوظائف الإدارية، وشاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60%.

كما شملت الفئات منسوبو المدارس من المعلمين الإداريين، وشاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم وفي مكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60%

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