استشارية: التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية يسبب الماء الأبيض وأورام العين (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أوضحت استشارية طب وجراحة العيون الدكتورة رفاه فيرق أن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية يضر البصر على المدى الطويل ويسبب الماء الأبيض وأورام العين.

وقالت رفاه فيرق :” احذر الجميع من التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، لأنها خطيرة ومؤذية للعين، وقد لا تظهر آثارها في وقتها وإنما على المدى البعيد، مثل الإصابة بالماء الأبيض، وأورام في سطح العين وغيرها”.

فيديو | استشارية طب وجراحة العيون د. رفاه فيرق: التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية يضر البصر على المدى الطويل ويسبب الماء الأبيض وأورام العين#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/yztxmsGGEd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 20, 2022

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