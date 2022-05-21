انسحاب أمريكا من اجتماع أبك احتجاجا على غزو أوكرانيا

وكالات(صدى):

أعلن مسؤولون إن ممثلين عن الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، عن انسحابهم من اجتماع لوزراء التجارة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي في بانكوك اليوم السبت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه الممثل الروسي يدلي بتصريحات في افتتاح الاجتماع، وذلك احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصرح مسؤولان تايلانديان ودبلوماسيان دوليان، أن ممثلي كندا ونيوزيلندا واليابان وأستراليا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في الانسحاب من اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي “أبك” أثناء حديث المبعوث الروسي.