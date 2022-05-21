الانتهاء من إزالة 20 حيًا عشوائيًا بجدة 

جدة(صدى):

أعلنت لجنة عشوائيات جدة، عن الانتهاء من إزالة 20 حيًا عشوائيًا، مشيرة إلى استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات عن الأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيًا عشوائيًا.

ولفتت اللجنة إلى مواصلة أعمال فصل الخدمات عن حيّي بنى مالك والورود والمقرر إزالتهما في 28 مايو المقبل، كما تم إشعار سكان حييّ مشرفة والجامعة، بالإخلاء تمهيدًا لتنفيذ أعمال الإزالة.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية في محافظة جدة باشرت استئناف أعمال إزالة 12 حياً بعد إجازة رمضان وعيد الفطر، بإشعار سكان حيي “بني مالك، الورود”، تمهيداً للإزالة