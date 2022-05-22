أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.96013، العملة مقابل الريال الواحد 0.25236
– الدولار: 3.75160، العملة مقابل الريال الواحد 0.26655
– درهم إماراتي: 1.02140، مقابل الريال الواحد 0.97905
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70485
– دينار أردني: 5.29146، مقابل الريال الواحد 0.18899
– دينار كويتي: 12.25345 مقابل الريال الواحد 0.08164
– دينار بحريني: 9.95187، مقابل الريال الواحد 0.10049
– الريال القطري: 1.03038، مقابل الريال الواحد 0.97052
-الدرهم المغربي: 0.37478مقابل الريال الواحد 2.67313
– الجنيه المصري: 0.20531، مقابل الريال الواحد 4.87080
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