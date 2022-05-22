أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.96013، العملة مقابل الريال الواحد 0.25236

– الدولار: 3.75160، العملة مقابل الريال الواحد 0.26655

– درهم إماراتي: 1.02140، مقابل الريال الواحد 0.97905

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70485

– دينار أردني: 5.29146، مقابل الريال الواحد 0.18899

– دينار كويتي: 12.25345 مقابل الريال الواحد 0.08164

– دينار بحريني: 9.95187، مقابل الريال الواحد 0.10049

– الريال القطري: 1.03038، مقابل الريال الواحد 0.97052

-الدرهم المغربي: 0.37478مقابل الريال الواحد 2.67313

– الجنيه المصري: 0.20531، مقابل الريال الواحد 4.87080