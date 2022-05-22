5 أضرار لتناول شرب الشاي بالحليب بكميات زائدة

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الشاي بالحليب من أهم المشروبات في العالم، فهو غني بالخصائص المضادة للالتهابات، ويحتوي على عناصر تساعدك على الاسترخاء، إلا أن تناول الشاي بكميات كبيرة وغير منظمة، يمكن أن يشكل خطرًا، فقد ينتج عنه آثارًا سلبية كبيرة على الجسم، ومن هذه السلبيات :

1. يسبب الأرق

الشاي الأسود الذي يستخدم بشكل عام لتخمير شاي الحليب غني بالكافيين. عندما يحتوي الجسم على مادة الكافيين الزائدة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات النوم مثل الأرق.

2. يثير القلق:

السبب الرئيسي لهذا التأثير الجانبي هو أن الشاي قد ينشط خلايا الدماغ؛ مما يسبب الاسترخاء ولكن عندما تشرب الكثير ، قد يؤدي ذلك إلى اختلال بسيط في المواد الكيميائية في الدماغ ، مما يسبب القلق.

4. يمكن أن يسبب الإمساك:

يحتوي الشاي على مادة الكافيين المفيدة لجهاز الإخراج، لذلك عند شرب الشاي بكثرة ، قد تسبب هذه المادة الكيميائية الإمساك لأنها يمكن أن تسبب الجفاف.

5: يزيد من احتمالات الإجهاض

الشاي هو الأفضل لجسمك لأنه يساعد في استرخاء العضلات وتهدئة عقلك وزيادة تدفق الدم، ولكن خلال فترة الحمل ، يمكن أن يؤدي استرخاء العضلات المفرط وتناول منتجات إزالة السموم إلى الإجهاض. وبالتالي ، يُنصح السيدات الحوامل بمراقبة استهلاك الشاي بعناية.