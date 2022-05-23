الصندوق العقاري: تعليق الدعم عن بعض مستفيدي البناء الذاتي مؤقتاً

الرياض(صدى):

أكد صندوق التنمية العقارية أن تعليق الدعم السكني عن بعض مستفيدي منتج البناء الذاتي مؤقت، وسيتم إيداع الدعم بأثر رجعي في حال تم استخراج شهادة الإشغال (البناء الذاتي) ورفعها عبر البوابة الإلكترونية للصندوق ليتم اعتمادها .

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن المستفيد غير الملتزم بشروط منتج البناء الذاتي الذي لم يكمل البناء خلال 3 سنوات من توقيع العقد التمويلي، سيتم تعليق الدعم السكني عنه بشكل مؤقت حتى يلتزم بمعالجة وتحديث مراحل البناء ورفع شهادة الإشغال عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، مشيراً إلى أن تعليق الدعم سيكون اعتباراً من شهر مايو الجاري.

وقال : إن الصندوق خلال الفترة الماضية بعث برسائل للمستفيدين من البناء الذاتي تتضمن أهمية سرعة تقديم شهادة الإشغال بعد انتهاء المهلة المحددة للبناء 3 سنوات، لافتاً إلى أنه سيتم استئناف إيداع الدعم وبأثر رجعي للمستفيد بعد رفع شهادة الإشغال واعتمادها من قبل الصندوق.

وأكد حرص والتزام “الصندوق العقاري” على إيداع الدعم السكني في موعده المحدد لمستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم، داعياً جميع مستفيدي “البناء الذاتي” للالتزام بالمدة المحددة التي نص عليها العقد التمويلي لإكمال البناء واستخراج شهادة الإشغال عبر منصة بلدي ورفعها للصندوق إلكترونياً.