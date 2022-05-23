بالفيديو.. نجلاء القحطاني تتحدث عن بنود واشتراطات عقود العمل

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المحامية ‏نجلاء القحطاني أنه هناك اشتراطات مهم وجودها في العقود غير الأركان الأساسية منها تحديد منطقة المحكمة التي تفصل فيها، مبينة أن الشروط تختلف من عقد لآخر سواء كان عقد عمل أو شراكة.

وقالت القحطاني :” العقود وجدت لحفظ الحقوق والالتزامات بين الأطراف ولابد من توثيقها، وهذا لا يعني انه ينافي الثقة”، لافتة إلى أن أنواع العقود كثيرة منها عقد الشرعية والمدنية والتجارية والإدارية.

وأضافت ” ‏بنود العقود الضروري التركيز فيها خاصة في عقد العمل منها موقع العمل وأحقية صاحب العمل نقله من مكان لآخر ومن يحق له الإنهاء “، مشددة على ضرورة التدقيق بشكل جيد في كافة البنود غير المسمى الوظيفي والراتب .

وتابعت ” من المهم والضروري على أي طرف من أطراف العقود، أن يكون لديه دائما الحس المستقبلي، فدائما أي مخاوف قد تواجهه مستقبليا يحاول جاهدا أن يجعلها واضحة في عقده وذلك في جميع أنواع العقود”.

نجلاء القحطاني – محامية: هذه أهم البنود التي يجب ألا يغفل عنها الشباب في عقود العمل وعليهم النظر للمستقبل وليس للحظة توقيع العقد @NajlaQahtani1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xjmR0Xjm71 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 23, 2022

نجلاء القحطاني – محامية: العقود وجدت لحفظ الحقوق والالتزامات بين الأطراف ولابد من توثيقها .. وأنواعها كثيرة منها العقود الشرعية والمدنية والتجارية والإدارية@NajlaQahtani1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bgUqTWLb9A — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 23, 2022