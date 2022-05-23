فوائد السبانخ المذهلة لصحة القلب والعينين

تحدثت الكاتبة شايان باكنغهام عن فوائد السبانخ اللامتناهية، كونها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، وخاصة صحة القلب والعينين، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.

وتتمثل فوائد وتأثير السبانخ على صحة الجسم فيما يلي:

• التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تعتبر الخضروات الورقية، على غرار السبانخ واللِفت، من الأطعمة المفيدة لصحة القلب.

• حماية صحة العين، حيث تقلل مادة اللوتين من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (age-related macular degeneration)، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى الأشخاص البالغين من العمر 50 عاما أو أكثر.

• الحد من ارتفاع ضغط الدم، وذلك لاحتواء السبانخ على نترات طبيعية (naturally-occurring nitrates) تسهم في توسع الأوعية الدموية وتحسن تدفق الدم.

• التقليل من خطر التدهور المعرفي،حيث يساعد تناول السبانخ باستمرار على حماية الصحة العقلية

• تعزيز نضارة البشرة، وذلك لغناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي من شأنها أن تساعد في تعزيز نعومة ونضارة البشرة ، وخاصة فيتامين “إيه” (A) المهم للحفاظ على نضارة البشرة.