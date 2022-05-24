الصحة العالمية: لا حاجة للتطعيم ضد جدري القرود

جنيف(صدى):

صرح مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، بأن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة أفريقيا لا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وأكد ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، أن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيًا.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح (جينيوس) لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود.