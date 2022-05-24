وفاة طالبة وإصابة 12 إثر حادث مروع في تبوك

تبوك(صدى):

شهدت تبوك حادث مروري مروع وقع لحافلة صغيرة تقِل عددا من طالبات المرحلة الابتدائية؛ حيث أسفرت الحادثة عن وفاة إحداهن أثناء عودتها من المدرسة بحي البوادي.

وأفاد شهود عيان أن قائد الحافلة كان يقودها بسرعة عالية داخل الحي فاصطدم بسيارة أخرى كانت تقودها سيدة.

وأسفر الأمر عن انقلاب الحافلة حيث توفيت طالبة في الصف الرابع الابتدائي وأصيبت 12 أخريات بإصابات بسيطة.

وتوفيت الفتاة في الموقع مباشرة حيث تم نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، فيما باشر رجال المرور الحادث وتخطيطه والتحفظ على سائق الحافلة.