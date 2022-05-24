رئيس الجمعيات التعاونية يوضح سبب فرق الأسعار بين الأسواق

الرياض(صدى):

‏أكد الدكتور عبدالله السرحاني رئيس مجلس الجمعيات التعاونية بالسعودية، أن سلاسل الإمداد هي ما يتحكم في أسعار المنتجات.

وأوضح “السرحاني” أن التفاوت في الأسعار طبيعي بين الأسواق الكبيرة والصغيرة بسبب تكاليف المصاريف الإدارية في الأسواق الكبيرة، بحسب قناة “العربية السعودية”.

وأشار أيضًا إلى أنه لا يوجد قلق من عدم توافر أعلاف الدواجن في المملكة، مضيفًا: “هناك لجنة عليا للأمن الغذائي الوطني تتابع كل القطاعات الغذائية وليست الدواجن لوحدها وسلسلة الإمدادات مهتمين بها والبدائل العالمية موجودة”.

#نشرة_الرابعة | رئيس مجلس الجمعيات التعاونية بالسعودية الدكتور عبد الله السرحاني: سلاسل الإمداد هي ما يتحكم في أسعار المنتجات والتفاوت في الأسعار طبيعي بين الأسواق الكبيرة والصغيرة pic.twitter.com/fLJFf9pL9L — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 23, 2022