الجدعان: لا توجد خطط فورية لتحويل أي أموال لصندوق الاستثمارات العامة

الرياض(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان، عدم وجود خطط فورية لتحويل مزيد من الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة .

وأفاد الجدعان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بوجود فرص للاستثمار مع صندوق الاستثمارات العامة.

وقال محمد الجدعان :” أن لديه صفقات جيدة في استثماراته وناجحة سواء داخل المملكة أو خارجها”.

وأوضح أن المملكة ستستخدم في الربع الأول من العام القادم فائضها المتوقع من هذا العام حيث سيكون له التأثير الإيجابي الأكبر على الاقتصاد، بما في ذلك صندوق التنمية الوطني الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص.