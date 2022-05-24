جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام المقبولين بوظائف المستشفى الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالعزيز عن أرقام طلبات المقبولين لدخول المقابلة الشخصية على وظائف المستشفى الجامعي والتي تم الإعلان عنها لعام 1443هـ.

ودعت الجامعة المرشحين الواردة أرقام طلباتهم في البيان أدناه الحضور في اليوم المحدد في الجدول الساعة 9:00 صباحاً بمبنى كلية الطب رقم (10) مع احضار أصل الهوية الوطنية والسيرة الذاتية والشهادات العلمية وبطاقة التصنيف المهني والخبرات العملية وشهادات (IELTS , TOEFL , STEPS).

كما أكدت على ضرورة الالتزام بلبس الكمامات والتقيد بالإجراءات والتعليمات عند دخول المقابلة وأن تكون الحالة الصحية للمرشح في برنامج توكلنا (محصن)، والحضور قبل الموعد بنصف ساعة.

الوظائف السابقة:

– أخصائي تخدير.

– أخصائي سمعيات.

– فني ترميز طبي.

– أخصائي تعقيم.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي موجات صوتية قلبية تصوير قلب.

– فني تقنية فيسيولوجيا عصبية.

– أخصائي مختبر علم اجنة.

– أخصائي مختبر.

– فني سكرتير طبي.

– أخصائي علاج وظيفي.

– أخصائي بصريات عدسات لاصقة.

– صيدلي.

– أخصائي علاج طبيعي.

– علاج اشعاعي.

– أخصائي علاج تنفسي.

– أخصائي تخاطب.

– أخصائي مختبر قسطرة قلبية.

– أخصائي اطراف صناعية.

.. وأخرى.

ويمكن الاستعلام عن أرقام المرشحين من خلال موقع الجامعة.