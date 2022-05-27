فوائد الزعفران للرجال

أميرة خالد(صدى):

تتنوع فوائد الزعفران الكثيرة، حيث يستخدمه الرجال بالعلاقة الزوجية، لأنه يساعد علي علاج سرعة القذف والعقم ، كما أن الرجال تستخدمة كمنشط وللحث على التعرق، ولذلك إليك أهم فوائدة:

١: أكدت بعض الأبحاث المبكرة أن تناول مادة كيميائية من الزعفران تسمى كروسيتين قد تقلل من التعب لدى الرجال أثناء التمرين.

٢: وتشير بعض الأبحاث المبكرة إلى أن تناول الزعفران قد يقلل من ضعف الانتصاب ويزيد من عدد ومدة الانتصاب.

٣: وتوضح بعض الأبحاث إلى أن الزعفران قد يحسن وظيفة الحيوانات المنوية لدى الرجال، ويحفزها